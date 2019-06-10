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وتعليم الطائف تقدم التهنئة

طالب سعودي بتربة يحصل على ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة

طالب سعودي بتربة يحصل على ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة
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الطائف - الوئام - عبد الله العازمي:

حصل الطالب بدر بن محمد البقمي من مدرسة ابن خزيمة الثانوية بتربة على درجة ١٠٠٪؜ في اختبار القدرات العامة.

و‏تقدمت إدارة المدرسة بالتهنئة له متمنين له مزيداً من التفوق والنجاح، وبارك مدير مكتب التعليم بتربة سعود البقمي للطالب وأسرته ومعلميه مقدما شكره لمن كان خلف هذا النجاح.

كما قدم التهنئة ل ٢٤ طالبا حاصلين على درجات عالية في اختبار القدرات في مدرسة ابن خزيمة متمنيا لجميع طلاب مدارس المكتب التوفيق والسداد

فيما بارك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي للطالب البقمي ولجميع زملائه على تحقيق هذه النتائج المشرفة مقدما الشكر لمن كان سببا في هذه النتيجة المشرفة متمنيا لجميع طلاب الطائف التوفيق والنجاح.

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