مجلس الأمن الدولي يمدد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وكالات- الوئام

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك .

كما صوت المجلس لصالح تمديد تفويض الدول الأعضاء الخاص بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا.

يشار إلى أنه في مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا التي شهدت ثورة ضد الزعيم معمر القذافي وقتله في ذلك العام وما اعقب ذلك من انفلات أمني.

وتم تمديد القرار الخاص بحظر الأسلحة في يونيو عامي 2017 و2018

يشار إلى التمديد يأتي في وقت تشهد فيه محيط العاصمة الليبية طرابلس قتالًا بين قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا منذ الرابع من شهر أبريل الماضي.