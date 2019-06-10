السجون تعيد لمواطن مبالغ مالية سددت بالخطأ ضمن “فرجت”

أعادت المديرية العامة للسجون مئات آلاف الريالات لمواطن حوّل بالخطأ مبلغا زائدا عمّا رغب في التبرع به ضمن حملة “فرجت” للسداد عن المسجونين في قضايا مالية.

وغرّد حساب “السجون”: “تفاعلاً مع بعض المستخدمين لفُرِجَتْ ممن سددوا أكثر من المبالغ التي ينوون سدادها عن طريق الخطأ، وبعد التحقق من عملياتهم، المديرية العامة للسجون تُسلِّم أول شيك بالفروقات المالية التي تم استلامها عن طريق الخطأ”. ونشر الحساب صورة للمسؤولين وهم يسلمون المواطن أول شيك بالمبلغ.

وكان مواطن كان استغاث بعدما حوّل كامل رصيده البنكي 386 ألف ريال و675 ريالًا، بالخطأ عندما أراد المساهمة بمبلغ بسيط للإفراج عن مسجون في حملة “فرجت”.