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بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين
weam.co/595377
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار .

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

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