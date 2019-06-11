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بدون إبداء أسباب

المحكمة العليا الأمريكية ترفض نهائيا إزالة العبارة الدينية الأشهر على الدولار

المحكمة العليا الأمريكية ترفض نهائيا إزالة العبارة الدينية الأشهر على الدولار
weam.co/595378
واشنطن - الوئام:
رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بشكل نهائي، إجراء  تعديل على العملة المحلية “الدولار”، بعد قضية تقدم بها أحد نشطاء الملحدين، وفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز”.

وأوضح المصدر أن المحامي الملحد مايكل نيودو خسر القضية التي رفعها أمام المحكمة العليا، وطالب فيها بإزالة عبارة “نثق في الله” الشهيرة من عملة الدولار الأميركية.

ويقول نيودو، الذي جرى تأييده من طرف عدد من الملحدين، إن الحكومة الأميركية “تنتهك معتقدهم”، الذي لا يؤمن بوجود آله.

وكشف موقع “فوكس نيوز” أن قضية نيودو تم رفضها جملة وتفصيلا “دون تقديم أي تبرير”.

وحررت هذه العبارة لأول مرة على العملية الأميركية عام 1864، قبل أن يتم تعميمها على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية في عام 1955.

وكان نيودو قد تقدم بقضية مشابهة، قبل أعوام، حين طالب بإزالة عبارة “في ظل الله” من قسم الولاء (القسم الأميركي).

كما حاول سابقا منع “أي إشارات دينية” في حفلي تنصيب الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما، دون جدوى.

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