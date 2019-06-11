التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اليمن - الوئام:

أعلن التحالف العربي، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، عن إسقاط طائرتين مسيرتين “بدون طيار” أطلقهما الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غربي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن “قوات الدفاع الجوي الملكي

السعودي تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط”.

وكانت حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران قد ذكرت في وقت سابق يوم الاثنين أنها نفذت هجمات على قاعدةالملك خالد الجوية قرب خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي، أن “الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات”.

وتابع: “نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.