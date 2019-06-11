التعليقات: 0

كثفت غاراتها شمال اليمن

مقاتلات التحالف تكبّد مليشيا الحوثي خسائر فادحة

مقاتلات التحالف تكبّد مليشيا الحوثي خسائر فادحة
weam.co/595384
صنعاء -الوئام:

كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية الغارات الجوية استهدفت تجمعات المليشيا غربي مدينة حرض، مما أدى الى تدمير عربات تابعة للمليشيا، وعيارين نوع (12.7).

كما استهدفت المقاتلات عربة تقل عددا من عناصر المليشيا جنوبي قرية “الخادمة” بمديرية عبس بالمحافظة .

وأضح الموقع أن هذه الغارات تأتي تزامناً مع تحركات تقوم بها المليشيا الحوثية في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.

روابط ذات صلة

المملكة تشارك في حملة إغاثة للمتضررين من الأمطار في اليمن (صور)

المملكة تشارك في حملة إغاثة للمتضررين من الأمطار في اليمن (صور)

“التحالف” يعلن استمرار مسارات العمل لإعادة اليمن إلى الحاضنة الخليجية والعربية

“التحالف” يعلن استمرار مسارات العمل لإعادة اليمن إلى الحاضنة الخليجية والعربية

اليمن: الحكومة تدعو المنظمات الدولية لإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن: الحكومة تدعو المنظمات الدولية لإنقاذ المتضررين من السيول

وزير الخارجية الألماني: سأبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية

وزير الخارجية الألماني: سأبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>