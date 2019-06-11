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أمام الباحثين والباحثات عن عمل

هدف: طرح آلاف الفرص الوظيفية في «لقاءات الإلكتروني»

هدف: طرح آلاف الفرص الوظيفية في «لقاءات الإلكتروني»
weam.co/595404
الرياض- الوئام:

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى التسجيل في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 شوال إلى الأول من ذو القعدة المقبل، وذلك بهدف عرض الفرص الوظيفية المتاحة لدى المنشآت إلكترونيًا أمام الباحثين والباحثات عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.

ويمكن للمنشآت التسجيل من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement ، حيث يهدف المعرض، إلى المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.

ويعد معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف معرضًا تفاعليًا مخصص للتوظيف لفترة زمنية محددة وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل من السعوديين من كافة أنحاء المملكة، وباستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتنقلة.

ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات الموائمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.

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