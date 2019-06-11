نيمار ومبابي.. هل يرحلا عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي؟

باريس - الوئام:

تتجه الأنظار صوب فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بعد أن تقرر فتح باب الانتقالات الصيفية، اليوم، وتحديدا نحو هداف الفريق والدوري الفرنسي كيليان مبابى، ورفيقه البرازيلي نيمار.

في ظل الإصابات المتكررة التي حرمته من المشاركة في غالبية المواعيد الهامة منذ قدومه الى حديقة الأمراء، من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هناك حديث عن إمكانية أن يتخلى سان جيرمان عن نيمار.

أما في ما يخص النجم الكبير الآخر مبابي، فقد فتح مهاجم موناكو السابق باب التكهنات على مصراعيه بشأن احتمال رحيله حين قال بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، أنه يرغب بتولي “مسؤوليات” أكبر في ناديه أو “مكان آخر”.

وأتى هذا التصريح في ظل تقارير عن انتقال محتمل لمبابي، أبرز المواهب التي أنجبتها كرة القدم الفرنسية في الأعوام الأخيرة، إلى ريال مدريد، حيث سيلعب تحت إشراف موهبة فذة أخرى، هي المدرب زين الدين زيدان، النجم السابق للكرة الفرنسية.

لكن نادي العاصمة أكد أنه هناك روابط قوية جداً تجمع باريس سان جرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل.