روسيا: إيران لم تصل لمستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها بالاتفاق النووي

موسكو- الوئام:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تصل بعد إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها في الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” عن الوزير الروسي القول، خلال منتدى “قراءات بريماكوف”: “اتفق الوزراء على أنه سيتم إنشاء آلية تتيح الحفاظ على المزايا الاقتصادية والتجارية لهذه الخطة بالنسبة لإيران دون مشاركة الولايات المتحدة.

واجتمعت الثلاثية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، ومع فيدريكا موجيريني، على التطوع لإعداد مثل هذه الآلية”.

وأضاف لافروف: “علاوة على ذلك، وكما فهمنا على الأقل، كان من الواضح لنا أن الآلية سيتم إعدادها مع توقع أن تستخدمها جميع الدول التي تتعامل مع إيران. وإلا فإنها ستكون معيبة. ولن تكون هناك قيود على البضائع التي ستخدمها هذه الآلية. وبادئ ذي بدء، يتعلق الأمر بالنفط. فبالنسبة لإيران، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، وهذا مذكور في خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأضاف: “لقد مر بالفعل حوالي شهر أو شهرين، إذا لم أكن مخطئا، لكن الآلية لم تبدأ العمل، على الرغم من تعيين شخص ما هناك مسؤول عن عملها.

وأعلن الأمريكيون بقدر ما أتذكر، أنهم سوف يعاقبون كل من سيستخدم هذه الآلية، ومارست إيران، كما تعلمون، حقها المنصوص عليه في القرار 2231، بتعليق بعض القيود التي تم الاستيلاء عليها طوعا، على وجه الخصوص، بكمية اليورانيوم المنخفض التخصيب وكمية المياه الثقيلة المنتجة”.

وقال لافروف بحسب ما نقلته “سبوتنيك”: “إلى أن تصل إيران إلى المستويات المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإبلاغ عن أن إيران تفي بالتزاماتها”.