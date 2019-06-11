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“البيئة” تدعو (142) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات

“البيئة” تدعو (142) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات
weam.co/595451
الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أسماء 142 مرشحًا تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440هـ على موقع الوزارة.

وطلبت الوزارة من ظهرت أسمائهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصرًا.

ونوّهت بأنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولًا نهائيًا لشغل الوظيفة.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الالكتروني عبر الرابط:
‏https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.aspx

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