إيقاف شاحنات بيع الأسمنت بالشوقية.. ورفع مخلفات البناء جنوب مكة

أوقفت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عددا من شاحنات بيع الأسمنت المخالفة بحي أم الكتاد وبطحاء قريش بمكة المكرمة، وأزال قسم النظافة وقسم الأسواق بالبلدية مواقع باعة الأسمنت والبطحاء والخرسانة المعدة بشكل غير نظامي، وذلك بمشاركة رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي، وبدعم وإسناد من الإدارة العامة للنظافة.

من جهة أخرى واصلت بلدية جنوب مكة الفرعية أعمالها في رفع مخلفات البناء ونواتج الحفر في عدد من المواقع غير النظامية، حيث قامت الفرق الرقابية برفع أكثر من 1300 طن من مخلفات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تأمين تلك المواقع وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين، بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح.

وأكّد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، أهمية دور المواطنين والمقيمين في رفع مستوى النظافة بالمنطقة والارتقاء بها من خلال التعاون في التخلص من مخلفات البناء في المرادم النظامية التي خصصتها الأمانة، و المساهمة في المحافظة على النظافة العامة من أجل توفير بيئة صحية آمنة.