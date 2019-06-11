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أكد أنها تسهم في تعطيل ومضايقة المارة

أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين 
weam.co/595464
بريدة- خالد المرشود
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، شرطة المنطقة بمنع مسيرات الزواجات، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية على السائقين والمركبات، وإبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات بإخطار المستأجرين خطيًا بمقتضى ذلك.
وقال إن ما لوحظ في مناسبات الزواجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح، كان سببًا للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين من تعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية.
وأكد أمير القصيم، بأن استفحال مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تأذى منها الجميع، توجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات أو على سائقيها , مشددًا على استمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، وضمن النشرات الأمنية الدورية.

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