بسبب حريق مولد كهربائي.. انخفاض إنتاج حقل نفطي ليبي 30 ألف برميل يوميا

وكالات- الوئام

أفادت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، بأن أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل “السرير” النفطي قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من أمس الأول الأحد وتسبب في انخفاض الإنتاج بنحو 30 ألف برميل يوميا.

ويعتبر هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي التابعة لمؤسسة النفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل.

وقال مكتب الإعلام بمؤسسة النفط في بيان له ظهر اليوم: “الحريق نشب في محطة توليد الكهرباء التابعة للحقل، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المجمع الأول، ويتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل”.

وتمكنت الشركة أمس الإثنين، من إعادة تشغيل المجمع رقم 2 الذي توقف خلال شهر مايو الماضي بسبب عطل فني.

وسيساعد ذلك حسب البيان على إعادة الانتاج تدريجيا وإضافة نحو 60 ألف برميل في اليوم، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل يوميا.