عقب وصوله إلى بيروت.. نزار زكا: لست عميلًا واعتقلت في إيران بتهم باطلة

متابعات- الوئام

عقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بشأن قضية رجل الأعمال اللبناني نزار زكا عقب وصوله إلى بيروت بعد الإفراج عنه من إيران التي اتهمته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث رجل الأعمال نزار زكا خلال المؤتمر الصحفي، عن فترة اعتقاله في إيران التي لفقت لهم تهمًا باطلة، قائلًا: “لست عميلًا وتعرضت للاعتقال في إيران بتهم باطلة”.

وقال اللواء عباس إبراهيم، إن إيران استجابت لرغبة رئيس الجمهورية في إطلاق سراح نزار زكا، مؤكدًا أن السلطات اللبنانية تسعى للإفراج عن كل الحالات المماثلة لنزار زكا في أي دولة.

يشار إلى أن نزار زكا، 51 عامًا، المقيم في الولايات المتحدة، اعتقل في سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران، وتحدثت طهران حينذاك عن ما وصفته بـ”علاقات عميقة” تربط “زكا” بالأوساط العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، وحكم عليه في يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح واشنطن.