“مدني الباحة” ينقذ شخصين تاها في عقبة آل عطيفة

أنقذت فرق الإنقاذ بمدني الباحة شخصين تاها في عقبة آل عطيفة التي تربط تهامة بالسراة بعد أن علقا في منطقة جبلية وعرة.

وصرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بقوله: تبلغنا في تمام الساعه 8 مساءً عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة آل عطيفة والتى تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام وتبدأ من دار الرمادة بالسراة وتنتهي بقرية الجوة بالمخواة وبطول 30 كيلو وتمر بمنحدرات جبلية وعرة”.

وأضاف: “على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع 12 فردًا من أعلى العقبة وكذلك من أسفل العقبة وتم مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباحا من هذا اليوم ليتم بحمد الله وصول رجال الإنقاذ لهم في تمام الساعه 8.30 صباحًا وتم العثور على الشخصين (سعوديين 59، 46 سنة) على بعد 15 كيلو من بداية العقبة وهما مصابان بالإجهاد والإرهاق”.

وأشار “الغامدي”، إلى أن التضاريس شكلت تحديًا صعبًا أمام رجال الدفاع المدني خصوصًا وأن الطريق قديم جدًا ومتهالك بسبب السيول وعوامل التعرية التي جعلت منه طريق متقطع محفوف بالمنحدرات الشاهقة وبفضل الله مرافقة الشخصين وتأمينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبة وعلى بعد أكثر من 15 كيلو من موقع تمركز الفرق وتم الوصول لمركز الإسناد والآليات في تمام الساعة 2 ظهرًا حيث تم الكشف عليهم وإسعافهم من قبل الجهات المختصة.

ويهيب الدفاع المدني بالجميع بعدم المجازفة في عبور مثل تلك المواقع والمخاطرة حفاظًا على سلامة الأرواح متمنين للجميع السلامة الدائمة.