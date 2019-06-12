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نشر صورها

القبض على شخص ابتز مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل في الخرج

القبض على شخص ابتز مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل في الخرج
weam.co/595514
الوئام-الرياض

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وشرطة المحافظة عن القبض على شخص قام بابتزاز مواطنة.
وقد بين الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفر ع منطقة الرياض أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز تلقت بلاغًا من مواطنة تعرضت للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل حيث قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل.
وتم إستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت مشكورة ضبط المتهم.
وبين السبر أن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز .

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