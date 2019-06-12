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لا يوجد أي خسائر بشرية

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية
weam.co/595523
دمشق- الوئام:

أعلنت دمشق فجر الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ في جنوب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وقالت الوكالة “تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها” مضيفة أن الهجوم وقع حوالى الساعة الثانية فجرا (11,00 ت غ) على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان.

وأشارت الوكالة إلى أن “الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية”.

وأضافت أن “العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش”.

ولا تعلن دمشق عادة عن المواقع التي تستهدفها إسرائيل. لكن منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 قامت الدولة العبرية باستهداف مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتعود عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة في سوريا إلى مطلع حزيران/يونيو. وقصف الجيش الإسرائيلي حينها مواقع عدة تابعة للجيش السوري وقوات تقاتل الى جانبه في سوريا ما تسبب بمقتل 15 عنصرا من هذه القوات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي أيار/مايو قصفت إسرائيل محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

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