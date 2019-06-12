توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات بيع الملابس

نجران - الوئام:

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع ملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية بالمنطقة، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وبين المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين، بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 43 محلاً ومنفذاً للبيع، حصرت خلالها 42 موظفاً سعودياً.

فيما رصدت 34 وافداً يعملون بالقطاع في المهن غير المشمولة بالتوطين، إلى جانب حصر 2 فرصة عمل جديدة للسعوديين، داعياً أصحاب الأعمال إلى المسارعة برفع نسب التوطين لديهم حتى لا يتم ضبط المخالفات بحق المتجاوزين.