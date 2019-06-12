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ارتفاعا من 264.176 مليار في 2017

إيرادات أرامكو السعودية 355.940 مليار دولار في 2018

إيرادات أرامكو السعودية 355.940 مليار دولار في 2018
weam.co/595588
الرياض - الوئام:

سجلت إيرادات أرامكو السعودية 355.940 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 264.176 مليار في 2017، فيما بلغ صافي ربح أرامكو السعودية العائد للمساهمين 75.898 مليار دولار في 2017.

كما سجلت تكاليف التشغيل في أرامكو السعودية 143.032 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 108.732 مليار دولار في 2017، وكذلك إجمالي أصول أرامكو السعودية 358.978 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 294.014 مليار دولار في 2017.

فيما بلغت مطلوبات أرامكو شاملة القروض والالتزامات تجاه الحكومة 48.990 مليار دولار في 2018، صعودا من 39.747 مليار دولار في 2017.

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