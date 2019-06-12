التعليقات: 0

وخروج جميع مصابي الاستهداف

أمير عسير يتحدى إرهاب الحوثي بزيارة لمطار أبها #مطار_ابها

أمير عسير يتحدى إرهاب الحوثي بزيارة لمطار أبها #مطار_ابها
weam.co/595605
عسير - الوئام:

تفقد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ميدانيا، مطار أبها الدولي، وذلك عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفذته المليشيات الحوثية على المطار.

وتجول سمو الأمير داخل جميع مرافق المطار، والتقى القيادات العسكرية، واطمأن على سلامة المسافرين والعاملين.

ومن ناحية أخرى، خرج جميع المصابين الذين دخلوا إلى مستشفى عسير المركزي في أعقاب الاستهداف الإجرامي من قبل مليشا الحوثي الإرهابية لمطار أبها الدولي.

وكان الاستهداف الإجرامي للمطار أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

روابط ذات صلة

الطيران المدني: الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

الطيران المدني: الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

تحرير مديرية «قعطبة» بالكامل وطرد المليشيا الحوثية

تحرير مديرية «قعطبة» بالكامل وطرد المليشيا الحوثية

إمارة عسير ترد على واقعة “شاعر كحلان”: كل محافظات المنطقة ومراكزها تلقى اهتمام الأمير

إمارة عسير ترد على واقعة “شاعر كحلان”: كل محافظات المنطقة ومراكزها تلقى اهتمام الأمير

العفو الدولية: الحوثيون يقمعون نشطاء حقوق الإنسان في اليمن

العفو الدولية: الحوثيون يقمعون نشطاء حقوق الإنسان في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>