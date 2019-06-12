أمير عسير يتحدى إرهاب الحوثي بزيارة لمطار أبها #مطار_ابها

عسير - الوئام:

تفقد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ميدانيا، مطار أبها الدولي، وذلك عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفذته المليشيات الحوثية على المطار.

وتجول سمو الأمير داخل جميع مرافق المطار، والتقى القيادات العسكرية، واطمأن على سلامة المسافرين والعاملين.

ومن ناحية أخرى، خرج جميع المصابين الذين دخلوا إلى مستشفى عسير المركزي في أعقاب الاستهداف الإجرامي من قبل مليشا الحوثي الإرهابية لمطار أبها الدولي.

وكان الاستهداف الإجرامي للمطار أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.