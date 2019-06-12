“سكني” يتيح 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية للمستفيدين

الرياض - الوئام

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الإلكترونية، وذلك ضمن المخططات السكنية التي أعلنت عنها البوابة مؤخراً، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، إذ توفر هذه المخططات أكثر من 3801 قطعة أرض مجانية، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول عليها إلى زيارة موقعه الإلكتروني واستكمال الاجراءات تمهيداً لتوقيع العقد النهائي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرنامج الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تسهم في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه تم تفعيل خيار الحجز الإلكتروني لـ7 مخططات جديدة، وتتوزع المخططات بين عدد من مناطق المملكة بينها مخططين في منطقة الرياض أولها مخطط “الفرشة” في محافظة حوطة بني تميم والذي يوفر نحو (960) أرضًا سكنية مجانية، والآخر “مخطط الشرفاء” بوادي الدواسر بعدد أراضي يصل الى (1276) أرض، فيما حظيت مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ”مخطط عتود” الذي يوفر (526) أرض، إضافة إلى مخطط “إسكان البكيرية” بـ(40) قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ومخطط “إسكان أملج” بـ(359) قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ومخطط “إسكان عرعر” الذي يضم (361) قطعة أرض، إضافةً إلى مخططٍ بعدد (279) أرض وذلك في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

وأشار “سكني” إلى أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابطhttps://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مضيفاً أنه سيواصل تقديم كافة التسهيلات لمستفيديه من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 86 مخططاً تحوي أكثر من 80 ألف قطعة أرض، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الاسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.