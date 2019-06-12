التعليقات: 0

الإمارات: استهداف مطار أبها دليل على توجهات الحوثي العدائية لتقويض أمن المنطقة

الإمارات: استهداف مطار أبها دليل على توجهات الحوثي العدائية لتقويض أمن المنطقة
weam.co/595631
واس- الوئام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلًا جديدًا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان، أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

روابط ذات صلة

التحالف: الدلائل تشير لتزويد الحرس الثوري الإيراني للحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها

التحالف: الدلائل تشير لتزويد الحرس الثوري الإيراني للحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها

الكويت وجيبوتي تدينان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له #مطار_ابها الدولي

الكويت وجيبوتي تدينان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له #مطار_ابها الدولي

مصر تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي

مصر تدين بشدة استهداف مطار أبها الدولي

إصابة 26 مدنياً بعد استهداف مطار أبها بصاروخ

إصابة 26 مدنياً بعد استهداف مطار أبها بصاروخ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>