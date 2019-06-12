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“كحيلان”: ظروفي الحالية لا تسمح لرئاسة النصر

“كحيلان”: ظروفي الحالية لا تسمح لرئاسة النصر
weam.co/595637
الوئام- الرياض- عبدالمجيد بن طالب
كتب رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” رسالة إلى رئيس نادي النصر الحالي سعود آل سويلم، والذي لم يرشح نفسه لرئاسة النادي في فترة الانتخابات التي انتهت أمس الإثنين.

وقال في رسالته: “تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة وإن كنت شخصيًا أتمنى استمراره بالفترة القادمة ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين”.

وطالب أحد الجماهير النصراويين، الأمير فيصل بن تركي بالترشح للمنصب من جديد وأن النادي بحاجة ماسة له في الوقت الحالي.

وأجاب: “أشكرك أخي الغالي ولله الحمد نحن تشرفنا بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة 9 سنوات وظروفي الحالية لا تسمح ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته”.

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