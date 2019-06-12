التعليقات: 0

“جحفلي” يدخل الـ6 أشهر والاتحاد ينافس الفتح لكسب خدماته

“جحفلي” يدخل الـ6 أشهر والاتحاد ينافس الفتح لكسب خدماته
weam.co/595643
إبراهيم آل صالح- الوئام

دخل مدافع نادي الهلال محمد جحفلي فترة الـ6 أشهر ولم يقدم له نادي الهلال عرضا رسميا حتى هذه اللحظة.

وتلقى “جحفلي” عرضين رسميين من أندية الفتح والاتحاد، ومن المتوقع أن تقدم إدارة الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل أو موسى الموسى الذان ترشحا لرئاسة نادي الهلال، والذي سيعلن رسميًا يوم الثلاثاء المقبل.

ومثّل “جحفلي”، صفوف الهلال لمدة خمسة مواسم بعدما قدم من صفوف فريق الفيصلي في ديسمبر 2014م، واستطاع أن يحقق مع الهلال 6 بطولات رسمية كأس الملك مرتين، والدوري مرتين، وكأس السوبر، وولي العهد مرة واحدة، وسجل هدفًا شهيرًا في نهائي كأس الملك أمام النصر في الدقيقة الـ119 لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح ويتوج الهلال بطلًا للقب آنذاك.

روابط ذات صلة

ابن نافل والموسى يتنافسان على رئاسة الهلال

ابن نافل والموسى يتنافسان على رئاسة الهلال

الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

عموري في «حيرة».. إما العين أو الهلال!

عموري في «حيرة».. إما العين أو الهلال!

لاعب الهلال السابق: لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من مليون ريال

لاعب الهلال السابق: لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>