“جحفلي” يدخل الـ6 أشهر والاتحاد ينافس الفتح لكسب خدماته

إبراهيم آل صالح- الوئام

دخل مدافع نادي الهلال محمد جحفلي فترة الـ6 أشهر ولم يقدم له نادي الهلال عرضا رسميا حتى هذه اللحظة.

وتلقى “جحفلي” عرضين رسميين من أندية الفتح والاتحاد، ومن المتوقع أن تقدم إدارة الهلال الجديدة برئاسة فهد بن نافل أو موسى الموسى الذان ترشحا لرئاسة نادي الهلال، والذي سيعلن رسميًا يوم الثلاثاء المقبل.

ومثّل “جحفلي”، صفوف الهلال لمدة خمسة مواسم بعدما قدم من صفوف فريق الفيصلي في ديسمبر 2014م، واستطاع أن يحقق مع الهلال 6 بطولات رسمية كأس الملك مرتين، والدوري مرتين، وكأس السوبر، وولي العهد مرة واحدة، وسجل هدفًا شهيرًا في نهائي كأس الملك أمام النصر في الدقيقة الـ119 لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح ويتوج الهلال بطلًا للقب آنذاك.