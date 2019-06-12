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البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي “جريمة حرب”

البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي “جريمة حرب”
weam.co/595650

عدّ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران جريمة حرب، مستنكرًا بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي.

وأدان “السلمي” في بيان له اليوم هذا العمل الإرهابي الجبان، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كما طالب بملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قبلها.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء للمصابين.

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