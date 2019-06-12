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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة
weam.co/595655
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 1440/10/10 في المملكة.

وقالت إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، الشرقية، الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وشملت التوقعات، أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.

وأوضحت أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-55 كيلو متر/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

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