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شرطة حائل تعلن عن عزمها بيع عدد من السيارات المحجوزة لديها

شرطة حائل تعلن عن عزمها بيع عدد من السيارات المحجوزة لديها
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أعلنت شرطة منطقة حائل عن عزمها بيع عدد من السيارات المحجوزة لديها ولم يراجع أصحابها لاستلامها أو صادر فيها صك شرعي ومضى عليها فترة طويلة.
وتقرر إجراء عملية البيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق ٢٧-١٠-١٤٤٠هـ الساعة الرابعة عصراً بمركز حجز السيارات الواقع غرب المنطقة الصناعية.
وقالت الشرطة: “تلك المركبات تالفة وغير قابلة للاستخدام فقد تقرر بيعها على أصحاب المكابس لكبسها وعلى من يرغب الشراء الحضور للمزاد بالوقت المحدد وإحضار ما يثبت من أوراق ترخيص المكبس”.
وأهابت شرطة منطقة حائل بعموم أصحاب السيارات المحجوزة سرعة المراجعة لاستلام سياراتهم.

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