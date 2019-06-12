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في بيان

الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على #مطار_ابها

الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على #مطار_ابها
weam.co/595687
الوئام-متابعات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ, واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

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