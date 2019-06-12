قرقاش: ندعم المملكة روحا وجسدا مصيرنا واحد وأمننا مشترك

الوئام - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الاعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية الشقيقة يؤكد أصالة موقف الإمارات المبدئي بدعم المملكة روحا وجسدا.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، “نعم، مصيرنا واحد وأمننا ومستقبلنا مشترك، واليوم أفخر مجددا بموقف وطني الإمارات”.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلًا جديدًا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان، أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.