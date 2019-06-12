التعليقات: 0

الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود
weam.co/595692

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

روابط ذات صلة

الشيخ الشثري يدعو في المسجد الحرام لوجوب التفريق بين باب الأطعمة والطب

الشيخ الشثري يدعو في المسجد الحرام لوجوب التفريق بين باب الأطعمة والطب

الديوان الملكي: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الديوان الملكي: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الشيخ الشثري للخطباء والدعاة: وجهوا طاقة «الموسوس» إلى الأشياء النافعة المفيدة بما يصلح شأنه

الشيخ الشثري للخطباء والدعاة: وجهوا طاقة «الموسوس» إلى الأشياء النافعة المفيدة بما يصلح شأنه

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>