التعليقات: 0

يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية

مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف مليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي

مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف مليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي
weam.co/595700
تونس- الوئام:

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم بمقذوف حوثي معاد، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وقالت الأمانة العامة في بيان ندين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب، وتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

روابط ذات صلة

السجون: بدء مرحلة القبول الثانية للمتقدمات للتعيين على وظيفة جندي

السجون: بدء مرحلة القبول الثانية للمتقدمات للتعيين على وظيفة جندي

سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها

المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها

أمير عسير يتحدى إرهاب الحوثي بزيارة لمطار أبها

أمير عسير يتحدى إرهاب الحوثي بزيارة لمطار أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>