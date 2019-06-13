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تحث على وقفها فوراً

سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
weam.co/595701
الرياض- الوئام:

أدانت سويسرا العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم. وقالت سفارة سويسرا لدى المملكة في تغريدة على حسابها في تويتر إن سويسرا تعرب عن قلها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمنها استهداف مطار أبها الدولي وما نتج عنه من إصابات لمواطنين ومقيمين.
وأوضحت أن سويسرا تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها فوراً.

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