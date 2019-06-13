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طالبت المتقدمات بالمراجعة الفورية

السجون: بدء مرحلة القبول الثانية للمتقدمات للتعيين على وظيفة جندي

السجون: بدء مرحلة القبول الثانية للمتقدمات للتعيين على وظيفة جندي
weam.co/595705
الرياض- الوئام:

أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون عن بدء مرحلة القبول الثانية للمتقدمات بطلب التعيين على وظيفة جندي (نسوي) لاستكمال الإجراءات واستلام طلبات التعيين والفحص الطبي بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض والواقع بحي قرطبة حسب اليوم والتاريخ المحدد لكل متقدمة مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت أن الإجراءات تستدعي بقاء المتقدمة لمدة يومين بمنطقة الرياض ففي اليوم الأول سيتم مراجعة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي، اما في اليوم الثاني فسيتم إجراء الفحص الطبي بمستشفى قوى الامن بالرياض بشارع الستين.

ولمزيد من التفاصيل والتعرف على النتائج من خلال الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result

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