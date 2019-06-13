مقاتلات التحالف العربي تقتل حوثيين وتدمر آليات عسكرية في صعدة

صنعاء -الوئام:

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع لميلشيات الحوثي في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

واستهدفت الغارات، حسب موقع “سبتمبر نت” التابع لاًوزارة الدفاع في اليمن، مواقع في جبل النار، وتباب سبعة رمدان، والتباب البيضاء.

وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الانقلابية وتدمير آليات دعم وإمداد عسكرية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف تحركات وتعزيزات المليشيا الانقلابية في باقم، وإسناد الجيش اليمني في محور علب، في عمق مديرية باقم، بعد سيطرته على مواقع استراتيجية كانت في يد الإنقلابيين الحوثيين في الأيام الماضية.