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ترامب يبلغ الكونجرس: سنرسل جنودا لمحاربة الإرهاب في اليمن

ترامب يبلغ الكونجرس: سنرسل جنودا لمحاربة الإرهاب في اليمن
weam.co/595734
واشنطن - الوئام:

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونجرس، بنشر عدد محدود من العسكريين الأميركيين في اليمن لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش.

وجاء في رسالة من الرئيس الأميركي لأعضاء الكونجرس بمجلسيه: “لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان”.

وأضاف ترامب في رسالته إلى الكونجرس: “منذ تقرير التحديث الدوري الأخير، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات واليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب”.

وتابع: “القوات المسلحة الأميركية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن”.

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