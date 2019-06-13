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إلى سنغافورة

إحدى السفينتين في بحر عمان كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية

إحدى السفينتين في بحر عمان كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية
weam.co/595737
الوئام - وكالات:

ذكر بيان، بشأن الناقلتين المعرضتين لهجوم في بحر عمان، اليوم، أن إحدى السفينتين كانت محملة بميثانول في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة.

بينما ذكر متحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس.

وأضاف المتحدث “كوكوكا كاريدجس لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق. وشحنة الميثانول سلمية”.

وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال وو آي-فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لرويترز كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما “أصابها طوربيد فيما يبدو” عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش).

وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم. ووفقا لبيانات الشحن على ريفينيتيف أيكون شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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