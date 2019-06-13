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أصيبت بطوربيد على الأرجح

وسائل إعلام إيرانية تعلن غرق الناقلة فرونت ألتير

وسائل إعلام إيرانية تعلن غرق الناقلة فرونت ألتير
دخان يتصاعد من ناقلة نفط إيرانية اصطدمت بسفينة شحن واشتعلت فيها النيران في بحر الصين الشرقي في صورة التقطت يوم 9 يناير كانون الثاني 2018. صورة حصلت عليها رويترز تحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيفات. قامت رويترز بمعالجة الصورة لتحسين جودتها.
weam.co/595739
الوئام - وكالات:

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، قبل قليل، غرق الناقلة فرونت ألتير في بحر عمان، إثر تعرضها لهجوم مع ناقلة أخري.

وذكرت شركة تايوانية لتكرير النفط، أن الناقلة “فرونت ألتير” أصيبت بطوربيد على الأرجح، فيما جرى نقل جميع أفراد طاقم الناقلة الـ 23 إلى مكان آمن.

وكان الاسطول الخامس الأميركي أعلن أنه تلقى “نداءي استغاثة” صباح الخميس من ناقلتي نفط “تعرضتا لهجوم” في خليج عُمان.

وقال الاسطول الخامس الاميركي ومقره البحرين في بيان “نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان”.

وأضاف “تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7,00 صباحا”.
وأكد أن “سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة”.

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