مكة: ضبط مستودع أغذية مخالف وتكثيف الحملات على المغاسل

مكة المكرمة - الوئام - حجب العصيمي:

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودع أغذية عشوائي مخالف يفتقر لأدنى اشتراطات الصحة والسلامة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تستهدف متابعة المستودعات والمواقع المخالفة والوقوف على المنشآت الغذائية بالمنطقة لتفقد سلامة الأغذية ومتابعة التجهيزات الخاصة بهذه الأنشطة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح بأن المستودع المخالف يُستخدم كنقطة توزيع على البقالات والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، مبيناً بأنه تم إتخاذ اللازم ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته وفق الطرق الصحية المتبعة حسب التعليمات والانظمة البلدية و إستدعاء صاحب المستودع لاتخاذ الإجراءات النظامية.

من جانب آخر نفذت بلدية المعابدة الفرعية مؤخراً حملة على مغاسل الملابس وذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنظمها البلدية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة .

وركزت الحملة على مكونات المغاسل ومصادر المياه الغير صالحة للاستخدام ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض والتأكد من حصول المغاسل على ترخيص مزاولة للنشاط واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية بالمنشآت، ومدى توافر الشروط الصحية اللازمة حسب لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ومنها نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد الكيميائية المستخدمة، وأهمية أن يتم الغسيل بموقع لائق يتماشى مع الشروط الصحية، وكذلك التأهيل الشامل للأرضيات والأسقف والتمديدات الصحية والكهربائية ومصادرة التالف من الآلات ومعدات الغسيل.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي بأن الحملة أسفرت عن إغلاق مغسلة مخالفة، وضبط عدة مخالفات في عددٍ من مغاسل الملابس أبرزها وجود غسالات متهالكة وتدني في مستوى النظافة العامة و سوء في حفظ ونقل الملابس اضافةً إلى استخدام منظفات غير آمنة.

مؤكداً تكثيف الحملات على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة التي تهدف إلى منع التجاوزات و مخالفة الانظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفة وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.