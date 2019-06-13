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هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكا

«التعاون الإسلامي» ترفض قرار مولدوفا نقل سفارتها للقدس المحتلة

«التعاون الإسلامي» ترفض قرار مولدوفا نقل سفارتها للقدس المحتلة
weam.co/595763
جدة- الوئام:

أعربت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها ورفضها قرار جمهورية مولدوفا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة .وأكدت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الخميس أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكا قرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، التي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة”.

ودعت “الأمانة العامة للمنظمة حكومة مولدوفا، إلى التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالبتها بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وكان رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، أعلن أمس نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

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