البريميرليج: ليفربول يلتقي مع نوريتش في أولى مباريات الموسم الجديد

وكالات - الوئام:

يستهل فريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستضافة نوريتش سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز بمواجهة مضيفه ويستهام يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع نوريتش يوم الجمعة الموافق التاسع من آب/اغسطس وفي اليوم التالي يلتقي مانشستر سيتي مع ويستهام على استاد لندن.

ويخرج شيفيلد يونايتد واستون فيلا العائدان لدوري الأضواء، لملاقاة مضيفيهما بورنموث وتوتنهام في الجولة الأولى في الوقت الذي يلتقي فيه مانشستر يونايتد مع تشيلسي.

ويشهد موسم الدوري الإنجليزي للمرة الأولى عطلة شتوية في شباط/فبراير القادم.

وأعلن الموقع الرسمي للبريميرليج عن الجدول الكامل لمباريات الدوري الإنجليزي 2019/20.