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ومحامو أسانج يطعنون على القرار

وزير الداخلية البريطاني: وافقت على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى واشنطن

وزير الداخلية البريطاني: وافقت على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى واشنطن
weam.co/595780
لندن - الوئام:

-قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الخميس، إنه قد وافق على تسليم مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، حيث قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، إن المحاكم سيتعين عليها أن تقرر الخطوة التالية.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية، إن المواطن الأسترالي أسانج 47 عاما، “وراء القضبان حقا”.

وأوضح أن “هناك طلب تسليم من الولايات المتحدة سيتم عرضه على المحاكم غدا، ولكنني وقعت أمس على أمر التسليم واعتمدته، وسيتم ذلك أمام المحاكم غدا”.

ومن المتوقع أن يطعن محامو الدفاع عن أسانج على قرار جاويد، مما يمهد الطريق أمام عملية استئناف طويلة في المحاكم البريطانية.

يذكر أن الحكومة الأمريكية اتهمت أسانج بالتعاون مع تشيلسي مانينج، المحللة السابقة في مخابرات الجيش الأمريكي، للحصول على ملفات سرية في عام .2010

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