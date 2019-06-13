أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اعتماد مجلس إدارة الهيئة تعيين الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ورفع الدكتور أحمد العيسى، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر لقطاع التعليم عمومًا وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته على وجه الخصوص.

وأوضح “العيسى”، أن قرار المجلس يأتي في ضوء موافقة المقام السامي الكريم على ترشيح الدكتور حسام زمان لرئاسة الهيئة.