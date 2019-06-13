التعليقات: 0

الجزائر تدين بشدة استهداف المليشيات الحوثية لمطار أبها

الجزائر تدين بشدة استهداف المليشيات الحوثية لمطار أبها
weam.co/595791
وكالات- الوئام

أدانت الجزائر، اليوم الخميس، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على مطار أبها، وأكدت تضامنها “الكامل” مع المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، إننا ندين بشدة القصف الذي استهدف صباح أمس (الأربعاء)، مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية الذي أسفر عن إصابة 26 من المدنيين.

وأعرب عن تضامن الجزائر الكامل مع السعودية وشعبها الشقيق، مؤكدًا رفض الجزائر واستنكارها لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة.

ودعا “الشريف”، إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي ما فتئت تداعياتها تتعاظم وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها.

روابط ذات صلة

اليمن: إدانات متعددة من الشعب والحكومة لاستهداف المدنيين في السعودية

اليمن: إدانات متعددة من الشعب والحكومة لاستهداف المدنيين في السعودية

خالد بن سلمان: سنواجه جرائم مليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

خالد بن سلمان: سنواجه جرائم مليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

قرقاش: ندعم المملكة روحا وجسدا مصيرنا واحد وأمننا مشترك

قرقاش: ندعم المملكة روحا وجسدا مصيرنا واحد وأمننا مشترك

المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها

المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>