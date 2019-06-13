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بريطانيا وإسبانيا تدينان بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

بريطانيا وإسبانيا تدينان بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها
weam.co/595793
واس- الوئام

أدانت الحكومة البريطانية، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون، في بيان رسمي اليوم، عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التي استهدفت المدنيين.

وشدد “أندرو”، على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًا، مؤكدًا ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

فيما أدانت الحكومة الإسبانية، الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان لها: تعتبر الحكومة أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي للنزاع في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

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