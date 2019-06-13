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“صاحي” تكشف عن عدد الجرائم ضد السعوديين في تركيا

“صاحي” تكشف عن عدد الجرائم ضد السعوديين في تركيا
weam.co/595794
جدة- الوئام

تجاوز عدد الجرائم التي تعرض لها المواطن السعودي في تركيا أكثر من 3500 جريمة ما بين نصب واحتيال ورفع سلاح عليهم، بحسب دراسة عرضها الإعلامي هادي الشيباني عبر الحلقة الثانية من برنامجة (حركة) على قناة صاحي في اليوتيوب، والتي سلط فيها الضوء على خطر السياحة في تركيا بشكل عام، وانخفاض نسبة كل من الإمارتيين 70%، الإيرانيين 41%، القطريين 25% عن السياحة فيها.

وأكد “الشيباني”، بأن عدد السعوديين الذي غُرر بهم من قبل الشبكات الإرهابية في تركيا 1000 مواطن، متناولًا التحذير الذي أعلنته سفارة المملكة بتركيا عن ضرورة الابتعاد عن الاستثمار فيها بسبب معدل الشكاوى التي وصلتهم من قبل السيّاح السعوديين هناك.

ودعا “الشيباني”، المشاهدين إلى الحذر بشكل عام من خطر السياحة في تركيا، والبحث عن البدائل الأقل مجازفة وأكثر أمانًا.

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