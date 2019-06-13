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أمين عام الأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان

أمين عام الأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان
weam.co/595801
متابعات- الوئام

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال في بيان مقتضب له اليوم الخميس، إن العالم لا يتحمل صدامًا كبيرًا في منطقة الخليج.

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم، نفى اليوم الخميس، اتخاذ الكويت أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكدًا أن الدولة لم تعلن حالة الاستعداد القصوى كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية هجمات على ناقلتين في خليج عمان.

فيما قالت شركة ناقلات النفط الكويتية التي تديرها الحكومة، إن ناقلاتها تسير بشكل طبيعي،وأنها مستعدة لأي طارئ وأنها اتخذت جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة عمليات أسطولها.

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