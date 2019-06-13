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وزيادة التوتر

بعد حادث خليج عمان.. الاتحاد الأوروبي يحذر من زعزعة الاستقرار

بعد حادث خليج عمان.. الاتحاد الأوروبي يحذر من زعزعة الاستقرار
weam.co/595808
وكالات - الوئام:

حذرت مايا كوسيجانيتش المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الخميس، من مغبة:” المزيد من عدم الاستقرار وزيادة التوتر” في المنطقة، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان اليوم الخميس.

ونقلت كوسيجانيتش عن موجيريني قولها :” دعوتنا لا تزال مستمرة للتمسك بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي استفزازات” .

وتعرضت ناقلتا نفط لأضرار اليوم الخميس ، جراء ما قالت الشركتان المشغلتان لهما إنه هجوم استهدف الناقلتان في خليج عمان، في أحدث الحوادث التي شهدتها المنطقة وسط تصاعد التوتر الإقليمي مع إيران.

ولم تؤكد الشركتان المالكتان للناقلتين تعرضهما للهجوم ، فيما ركزتا على سلامة أطقمهما والأضرار التي لحقت بهما.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنه جرى إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط.

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