محافظ جدة يتسلم تقريرا عن تطوير مرافق الجوازات

جدة الوئام هاني الثبيتي

تسلّم صاحب السمو الملكي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، بمكتبه اليوم الخميس 10/10/1440هـ، تقريرا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة، الذي قدمه لسموه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.

فيما قدم اللواء الحارثي لسموه شرحا موجزا عن التقرير الذي تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين وشعب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة بهدف خلق بيئة عمل مناسبة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم وإرشادهم للأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم ، وتطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها رجال ونساء ، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجوازات السفر السعودي ، وتطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية التي أخذت شكلها الجديد.

فيما عبر اللواء الحارثي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات محافظة جدة