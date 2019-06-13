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في موقف نادر

وزير خارجية عمان من بغداد : وقفنا مع العراق ضد الفرس

وزير خارجية عمان من بغداد : وقفنا مع العراق ضد الفرس
weam.co/595828
الوئام-متابعات

في واحدة من المواقف النادرة التي تنطق بلسان الحال في عفوية و صراحة واضحة، وضع وزير الخارجية العماني ، يوسف بن علوي وزير خارجية العراق عادل عبد المهدي في موقف لا يحسد عليه محرجا إياه خلال لقاء جمع الوزيرين في بغداد.

و فاجأ بن علوي عبد المهدي بقوله : لقد ساعدنا العراق ووقفنا معه كثيرا وخاصة في معركة أم السلاسل في البصرة حينما أراد الفرس أن يغلقوا شط العرب و هذه في تاريخنا تعني الكثير.

و تنطلق أهمية هذا التصريح الذي أصر أن يسمي إيران بالفرس كونه في عقر دار حلفاء إيران في المنطقة و في أهم منصات بغداد الدبلوماسية لتضع المسؤول العراقي أمام الحقيقة الواضحة و توضح الأمور بمسمياتها الطبيعية بعد أن حادت الدبلوماسية و السياسة العراقية عن طريق الأشقاء -للأسف- وتحفظت على البيان الختامي و مخرجات القمة العربية الأخيرة في مكة التي أدانت إيران ليعلن النظام العراقي وقوفه مع الحليف الجديد عدو الأمس .

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